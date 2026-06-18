MOVES-JPMorgan nomme M. Walter à la tête de son unité dédiée aux solutions pour le lieu de travail, tandis que La Padula rejoint l'IRS

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JPMorgan JPM.N a nommé Ben Walter, un cadre interne, à la tête de l'activité « solutions pour l'entreprise » de la banque, selon une note interne consultée jeudi par Reuters.

M. Walter remplacera Vince La Padula, qui quitte la banque après 23 ans de service pour occuper un poste de direction au sein de l'Internal Revenue Service.

J.P. Morgan Workplace Solutions fournit des services de rémunération en actions et de plans d’actionnariat à l’échelle mondiale.Anciennement connue sous le nom de Global Shares, cette division a été rachetée par JPMorgan en 2022 .

M. Walter dirigeait jusqu’à récemment Chase for Business, qui accompagne plus de 7,4 millions de petites entreprises à travers les États-Unis.

Avant de rejoindre JPMorgan, M. Walter était directeur général mondial de la division de détail chez l’assureur spécialisé Hiscox HSX.L .Auparavant, ila également occupé des postes chez BlackRock BLK.N et au Boston Consulting Group.

M. La Padula, qui a rejoint JPMorgan en 2004, a contribué à jeter les bases de la division « Workplace Solutions » de JPMorgan à la suite de l’acquisition de Global Shares.

“En 23 ans, il a eu un impact considérable — notamment en développant de manière significative notre activité de crédit — et il a contribué à positionner la division Workplace Solutions sur la voie d’une croissance à long terme, en doublant les actifs et le nombre de participants en seulement trois ans”, a déclaré Mary Callahan Erdoes, directrice générale de J.P. Morgan Asset & Wealth Management.