MOVES-Goldman Sachs recrute un banquier de JPMorgan au poste de codirecteur de la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vibhuti Sharma

Goldman Sachs GS.N a recruté Chandresh Chheda, ancien banquier chez JPMorgan, au poste de codirecteur de la banque d'investissement en Inde, selon une note interne consultée par Reuters, alors que les opérations de fusion-acquisition et l'intérêt des investisseurs reprennent dans ce pays d'Asie du Sud.

M. Chheda, qui rejoint la société en tant que directeur général basé à Mumbai, dirigera l'activité aux côtés de Dev Nambakam, précise la note.

Il occupait auparavant le poste de directeur général chez JPMorgan JPM.N , où il était en charge du secteur des technologies de pointe en Inde.

M. Chheda apporte plus de 22 ans d’expérience dans la banque d’investissement, dont une décennie passée à New York où il couvrait le secteur industriel chez Deutsche Bank et J.P. Morgan, selon la note.

Goldman Sachs a confirmé le contenu de cette note.

Premier conseiller mondial en fusions-acquisitions depuis plus de deux décennies, Goldman Sachs a profité d’une reprise des opérations mondiales après un fort ralentissement au cours des semaines qui ont suivi le début de la guerre en Iran.

En Inde, la banque a conseillé Life Insurance Corp dans la cession d’une participation de 3,3 milliards de dollars et Manipal Hospitals dans son introduction en bourse d’un milliard de dollars, toutes deux réalisées ce mois-ci.