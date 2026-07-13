MOVES-Frédéric Lasserre, responsable de l'analyse chez Gunvor, prend sa retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan

Frédéric Lasserre, directeur mondial de la recherche et de l'analyse chez Gunvor, société spécialisée dans le négoce de matières premières, a annoncé son intention de quitter l'entreprise. Chris Roth, un vétéran du secteur, a pris la relève à compter du 1er juin, a confirmé lundi un porte-parole de la société.

Lasserre, l'un des dirigeants de Gunvor les plus en vue ces dernières années, restera au sein de l'entreprise pour assurer la transition et apporter son soutien jusqu'à la fin de l'année, a déclaré le porte-parole à Reuters.

L'une des dernières apparitions publiques de Lasserre pour le compte de Gunvor a eu lieu en mars lors de la CERAweek, considérée comme le rendez-vous annuel le plus important du secteur pétrolier.

Le départ à la retraite de Lasserre est le dernier d’une série de changements très médiatisés au sein de la haute direction de Gunvor, à la suite du rachat de l’entreprise par ses cadres, qui a conduit au départ de l’ancien directeur général Torbjorn Tornqvist. Gary Pedersen, cadre basé aux États-Unis, a pris la tête de l’entreprise à l’issue de ce rachat.

À l’instar de Pedersen, Roth a passé la majeure partie de ses plus de 35 ans de carrière au sein de la division approvisionnement et négoce du conglomérat américain Koch avant de rejoindre Gunvor en août 2025. Il a auparavant occupé des postes de direction au sein des bureaux de Koch à Houston, Londres, Rotterdam et Wichita, au Kansas, a précisé le porte-parole de Gunvor.

La carrière de Roth s’est jusqu’à présent distinguée par l’intégration de l’apprentissage automatique, de l’automatisation et de l’analyse en temps réel dans les décisions de négoce et d’investissement, a ajouté le porte-parole.