Mouvements stratégiques chez Edmond de Rothschild AM

(Zonebourse.com) - Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé le 25 août dernier qu'Alain Krief a été promu global chief investment officer et rejoint le comité exécutif de la société de gestion. En outre, Charles Lilford rejoint le groupe en tant que co-responsable de la gestion actions et gérant de portefeuille senior de la stratégie Big Data.

Basé à Paris, Alain Krief rapporte à Christophe Caspar, global CEO d'Edmond de Rothschild AM. Il compte plus de trente ans d'expérience sur les marchés obligataires et de crédit. Il a été nommé responsable de la gestion obligataire d'Edmond de Rothschild AM en 2019, à la tête d'une équipe de 15 personnes et de 12 milliards d'euros d'encours. Entre 2012 et 2019, il a exercé un rôle équivalent chez Oddo BHF Asset Management. Auparavant, Alain était responsable du crédit chez BNP Paribas Asset Management (Fischer Francis Trees & Watts). Il a également occupé plusieurs fonctions de management sur le segment du high yield européen au sein de Crédit Agricole Asset Management (Amundi) et de Crédit Lyonnais Asset Management.

Alain est diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN) en 1989 et titulaire d'un DEA en Intelligence artificielle de l'Université de Caen.

L'équipe de gestion liquide d'Edmond de Rothschild AM regroupe 82 experts de l'investissement couvrant les obligations (crédit et souverain), les actions cotées ainsi que les stratégies de gestion diversifiée et overlay, pour un total de plus de 60 MdsEUR d'encours investis au travers de fonds et de mandats.

Edmond de Rothschild AM annonce une deuxième nomination à la gestion, cette fois au sein de l'équipe actions, avec l'arrivée de Charles Lilford en qualité de co-responsable de la gestion actions et co-gérant de la stratégie Big Data aux côtés de Xiadong Bao. Il sera basé à Paris et reportera à Alain Krief, global CIO d'Edmond de Rothschild AM, à compter du 28 septembre.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie financière, Charles est un spécialiste du stock picking dans différents secteurs, notamment les énergies propres, l'industrie et la technologie. Avant de rejoindre Edmond de Rothschild AM, Charles a passé dix ans chez BlackRock au sein de l'équipe "Sector & Thematics", où il a géré le fonds BGF Sustainable Energy Fund et le fonds Future of Transport Fund. Charles a également occupé la fonction de gérant chez Treïs Partners LLP, Associate chez Dresdner Kleinwort, et a débuté sa carrière chez Fieldstone Private Capital Group.

Charles est titulaire d'une licence en sciences de gestion de l'université du Cap (Afrique du Sud), d'un MBA de l'INSEAD et a obtenu plusieurs certificats professionnels dans les domaines de l'innovation énergétique et des technologies émergentes, ainsi que de la modélisation financière.

La stratégie Big Data d'Edmond de Rothschild Asset Management a été lancée en 2015, et affiche 3,4 MdsEUR d'encours sous gestion. Classée Article 8 au titre du SFDR, la stratégie investit dans des entreprises internationales au coeur de la révolution des données, tous secteurs confondus.

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