MOUVEMENTS-Selon certaines sources, un important négociant en distillats quitterait Gunvor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Liz Hampton

Zak Banks, négociant en distillats basé à Houston, quitte la société mondiale de négoce de matières premières Gunvor GGL.UL , ont déclaré vendredi trois sources à Reuters.

Les raisons de son départ de Gunvor n'étaient pas claires. Gunvor n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, tandis que M. Banks n'a pas pu être joint pour s'exprimer. Le négociant en matières premières basé en Suisse a enregistré une chute de 85 % de son bénéfice net en 2025, à 104 millions de dollars, selon les résultats financiers publiés en avril. Cette forte baisse est survenue alors que les employés de Gunvor ont procédé à un rachat de l'entreprise par ses cadres afin de remplacer l'ancien directeur général et cofondateur Torbjorn Tornqvist par le directeur des opérations pour les Amériques, Gary Pedersen, à la fin de l'année dernière.

Gunvor est l'une des plus grandes sociétés de négoce de pétrole au monde, achetant et vendant chaque jour l'équivalent de 3 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.