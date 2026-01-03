MOUVEMENTS-Riot Platforms nomme Jason Chung au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le mineur de bitcoins Riot Platforms

RIOT.O a déclaré vendredi qu'il avait nommé l'initié Jason Chung au poste de directeur financier, à compter du 1er mars.

Chung succèdera à Colin Yee, qui occupait ce poste depuis 2022. Yee passera à un poste de conseiller principal après le 1er mars.

Chung est actuellement vice-président exécutif de Riot, responsable du développement et de la stratégie de l'entreprise. Il a contribué à diriger la stratégie des marchés de capitaux, les relations avec les investisseurs et les initiatives de fusion et d'acquisition de la société.

Dans ses nouvelles fonctions, Chung supervisera l'organisation financière de Riot, tout en continuant à s'occuper du développement de l'entreprise et des relations avec les investisseurs.