 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MOUVEMENTS-Moody's nomme Lyuba Petrova responsable mondiale des financements à effet de levier
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moody's Ratings a nommé lundi Lyuba Petrova au poste de responsable mondiale de la finance à effet de levier. Mme Petrova dirigera la stratégie d'analyse des prêts à effet de levier, des obligations à haut rendement et du crédit privé. Lyuba était auparavant responsable du financement à effet de levier aux États-Unis chez Fitch.

Valeurs associées

MOODY'S
468,660 USD NYSE -1,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank