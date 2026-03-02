MOUVEMENTS-Moody's nomme Lyuba Petrova responsable mondiale des financements à effet de levier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moody's Ratings a nommé lundi Lyuba Petrova au poste de responsable mondiale de la finance à effet de levier. Mme Petrova dirigera la stratégie d'analyse des prêts à effet de levier, des obligations à haut rendement et du crédit privé. Lyuba était auparavant responsable du financement à effet de levier aux États-Unis chez Fitch.