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MOUVEMENTS-Lazard recrute M. Ure, ancien directeur de Western Midstream, en tant que conseiller principal
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French

Lazard LAZ.N a recruté l'ancien directeur général de Western Midstream Partners WES.N , Michael Ure, en tant que conseiller principal au sein du groupe Électricité, Énergie et Infrastructures de la banque d'investissement, selon un communiqué.

Basé à Houston, M. Ure rejoint Lazard après une carrière de plus de 20 ans à des postes de direction et de gestion, précise le communiqué. Il a notamment travaillé chez Occidental Petroleum OXY.N , où il a occupé le poste de vice-président senior chargé du développement commercial, et chez Shell

SHEL.L .

Son rôle le plus marquant a toutefois été celui de directeur de Western Midstream. Nommé directeur général en août 2019, M. Ure a dirigé la société de pipelines à la suite de l'acquisition transformatrice d'Anadarko Petroleum par Occidental, qui lui a permis de prendre le contrôle de Western Midstream, jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions en octobre 2024.

Cette expérience à la tête de Western Midstream pendant une période de changements stratégiques et organisationnels majeurs, qui comprenait des opérations complexes d’allocation de capitaux et d’acquisitions, confère à M. Ure une perspective rare qui renforcera encore les conseils stratégiques que Lazard fournit à ses clients dans le secteur mondial de l’énergie, selon George Bilicic, responsable mondial du secteur électricité, énergie et infrastructures de la banque.

"Des dirigeants comme Michael apportent une compréhension unique de la manière dont les décisions critiques sont prises, et cette perspective renforce les conseils différenciés que Lazard fournit à ses clients", a ajouté Peter Orszag, directeur général de Lazard.

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