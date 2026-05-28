MOUVEMENTS-La CIBC élargit ses fonctions de direction afin d'harmoniser ses activités en Amérique du Nord

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La Banque Canadienne Impériale de Commerce

CM.TO a élargi jeudi les responsabilités de plusieurs de ses hauts dirigeants dans le cadre de ses efforts visant à rapprocher ses activités au Canada et aux États-Unis.

Ces annonces font suite à la décision de la CIBC de céder une participation de 91,7 % dans CIBC Caribbean à la société Butterfield, basée aux Bermudes, pour environ 1,6 milliard de dollars, afin de réorienter ses capitaux vers des priorités de croissance en Amérique du Nord.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La banque a nommé Susan Rimmer, responsable des services bancaires aux entreprises au Canada, au poste de vice-présidente exécutive principale et directrice du groupe des services bancaires aux entreprises, élargissant ainsi son rôle pour superviser les activités de ce segment au Canada et aux États-Unis.

* Eric Belanger a été nommé vice-président exécutif principal et chef de groupe de la gestion de patrimoine, chargé de superviser les activités au Canada et aux États-Unis, y compris les divisions de gestion d'actifs mondiaux et de banque privée de la banque.

* La CIBC a indiqué que Christina Kramer, vice-présidente exécutiveprincipale , occupera un poste de conseillère spéciale avant de quitter ses fonctions le 31 octobre.

* La banque a nommé Amy South au poste de vice-présidente exécutive principale, directrice administrative et chef de cabinet, précisant qu’elle conserverait également la supervision de CIBC Mellon.

* L'établissement bancaire a annoncé jeudi un bénéficeau deuxième trimestre , dépassant les attentes des analystes grâce à la solide performance de ses activités sur les marchés de capitaux.