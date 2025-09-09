 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 767,19
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MOUVEMENTS-L'entreprise italienne Domyn fait appel à un ancien cadre de BlackRock pour diriger sa nouvelle branche d'IA financière
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup italienne d'IA Domyn a nommé l'ancien directeur de BlackRock BLK.N , Stefano Pasquali, à la tête de sa nouvelle division de services financiers, a annoncé la société mardi.

Évaluée à plus d'un milliard de dollars, Domyn, anciennement connu sous le nom d'iGenius, développe des outils d'IA pour le secteur financier hautement réglementé et construit ce qu'il appelle le plus grand superordinateur d'Europe.

Domyn propose aux banques, aux assureurs et aux gestionnaires d'actifs une architecture d'IA avec la propriété complète de leurs données, de leurs modèles et de leur propriété intellectuelle.

Chez BlackRock, Pasquali a fondé et dirigé l'équipe d'IA d'investissement après avoir dirigé des équipes de recherche et de science des données dans de grandes institutions financières, fournissant des solutions d'IA pour les gestionnaires d'actifs, les banquiers, les assureurs et les responsables des risques.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 105,770 USD NYSE +0,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 septembre 2025
    information fournie par AOF 09.09.2025 12:12 

    (AOF) - Atos (6,14 %, à 43,67 euros) Au lendemain d'une pause (-0,06 %), le titre Atos a repris son ascension débutée il y'a quelques jours. Sans compter la hausse du jour, l'action a augmenté de 9,43 % depuis le 4 septembre dernier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points-clés ... Lire la suite

  • LDC : La tendance baissière peut reprendre
    LDC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 12:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Point Marchés - Perspectives de rentrée
    Point Marchés - Perspectives de rentrée
    information fournie par Amundi 09.09.2025 12:00 

    Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée. Au programme : -   Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été -   Les droits de douane devraient ralentir la croissance ... Lire la suite

  • Un homme montre des balles exposées au Mémorial de Lukodi, souvenir du'un massacre perpétré dans ce village du nord de l'Ouganda en mai 2004 par la guérilla ougandaise de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), le 4 septembre 2025 ( AFP / Stuart Tibaweswa )
    Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI
    information fournie par AFP 09.09.2025 11:58 

    Les conséquences des crimes dont est accusé Joseph Kony, chef de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), se font encore ressentir en Ouganda aujourd'hui, a déclaré mardi un procureur devant la Cour pénale internationale. Joseph Kony est visé par 39 chefs d'accusation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank