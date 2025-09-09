MOUVEMENTS-L'entreprise italienne Domyn fait appel à un ancien cadre de BlackRock pour diriger sa nouvelle branche d'IA financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup italienne d'IA Domyn a nommé l'ancien directeur de BlackRock BLK.N , Stefano Pasquali, à la tête de sa nouvelle division de services financiers, a annoncé la société mardi.

Évaluée à plus d'un milliard de dollars, Domyn, anciennement connu sous le nom d'iGenius, développe des outils d'IA pour le secteur financier hautement réglementé et construit ce qu'il appelle le plus grand superordinateur d'Europe.

Domyn propose aux banques, aux assureurs et aux gestionnaires d'actifs une architecture d'IA avec la propriété complète de leurs données, de leurs modèles et de leur propriété intellectuelle.

Chez BlackRock, Pasquali a fondé et dirigé l'équipe d'IA d'investissement après avoir dirigé des équipes de recherche et de science des données dans de grandes institutions financières, fournissant des solutions d'IA pour les gestionnaires d'actifs, les banquiers, les assureurs et les responsables des risques.