MOUVEMENTS-L'assureur AIG réorganise sa direction aux États-Unis avec le départ à la retraite de Don Bailey

American International Group AIG.N a déclaré vendredi que Don Bailey, son vice-président exécutif et directeur général de l'assurance commerciale en Amérique du Nord, prendra sa retraite à la fin de l'année pour des raisons de santé, et a annoncé des changements de direction dans son unité commerciale américaine.

Don Bailey, vétéran de l'assurance depuis quatre décennies, a rejoint AIG en 2023 en tant que responsable mondial de la distribution et des opérations sur le terrain.

AIG adoptera une nouvelle structure de direction à compter du 1er janvier, en élevant trois cadres de sa branche commerciale nord-américaine.

Allison Cooper et Barbara Luck deviendront co-présidentes de la division Retail, tandis que Lou Levinson sera nommé président de la division Wholesale.

Les nouveaux dirigeants rendront compte à John Neal, qui assumera le rôle de président d'AIG.

En août, American International Group a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre , grâce à de solides gains de souscription et à des rendements d'investissement plus élevés.