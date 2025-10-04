 Aller au contenu principal
MOUVEMENTS-L'assureur AIG réorganise sa direction aux États-Unis avec le départ à la retraite de Don Bailey
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 00:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American International Group AIG.N a déclaré vendredi que Don Bailey, son vice-président exécutif et directeur général de l'assurance commerciale en Amérique du Nord, prendra sa retraite à la fin de l'année pour des raisons de santé, et a annoncé des changements de direction dans son unité commerciale américaine.

Don Bailey, vétéran de l'assurance depuis quatre décennies, a rejoint AIG en 2023 en tant que responsable mondial de la distribution et des opérations sur le terrain.

AIG adoptera une nouvelle structure de direction à compter du 1er janvier, en élevant trois cadres de sa branche commerciale nord-américaine.

Allison Cooper et Barbara Luck deviendront co-présidentes de la division Retail, tandis que Lou Levinson sera nommé président de la division Wholesale.

Les nouveaux dirigeants rendront compte à John Neal, qui assumera le rôle de président d'AIG.

En août, American International Group a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre , grâce à de solides gains de souscription et à des rendements d'investissement plus élevés.

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
81,050 USD NYSE +1,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

