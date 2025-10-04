MOUVEMENTS-L'assureur AIG réorganise sa direction aux États-Unis avec le départ à la retraite de Don Bailey

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
American International Group AIG.N a déclaré vendredi que Don Bailey, son vice-président exécutif et directeur général de l'assurance commerciale en Amérique du Nord, prendra sa retraite à la fin de l'année pour des raisons de santé, et a annoncé des changements de direction dans son unité commerciale américaine.
Don Bailey, vétéran de l'assurance depuis quatre décennies, a rejoint AIG en 2023 en tant que responsable mondial de la distribution et des opérations sur le terrain.
AIG adoptera une nouvelle structure de direction à compter du 1er janvier, en élevant trois cadres de sa branche commerciale nord-américaine.
Allison Cooper et Barbara Luck deviendront co-présidentes de la division Retail, tandis que Lou Levinson sera nommé président de la division Wholesale.
Les nouveaux dirigeants rendront compte à John Neal, qui assumera le rôle de président d'AIG.
En août, American International Group a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre , grâce à de solides gains de souscription et à des rendements d'investissement plus élevés.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer