MOUVEMENTS-L'ancienne responsable du GNL en Asie de Vitol rejoint ExxonMobil pour diriger le négoce mondial de GNL

L'ancienne responsable des opérations de gaz naturel liquéfié de Vitol pour la région Asie rejoindra la major pétrolière américaine ExxonMobil XOM.N pour diriger son négoce mondial de GNL et ses divisions Asia Gas and Power.

Sid Bambawale prendra ses fonctions chez ExxonMobil à Singapour le 1er septembre, après avoir quitté Vitol en décembre 2024 pour faire une pause dans sa carrière, a-t-il indiqué mercredi dans un message publié sur LinkedIn.

Il a passé plus de huit ans chez Vitol, le plus grand négociant en énergie au monde, et a occupé auparavant des postes de négociant en GNL chez Chevron et Citi, selon son profil LinkedIn.

ExxonMobil et Vitol n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.