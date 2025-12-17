MOUVEMENTS-JPMorgan nomme Edward Byun responsable mondial de la technologie ECM, selon une note de service

JPMorgan JPM.N a nommé Edward Byun au poste de responsable mondial de la technologie des marchés de capitaux, ou ECM, basé à San Francisco, selon un mémo consulté par Reuters mercredi.

La société continue d'investir dans son activité ECM technologique et de renforcer son leadership dans les différentes régions.

Byun, qui a quitté Goldman Sachs au début de l'année, a plus de vingt ans d'expérience et apporte une perspective globale et une expertise sectorielle approfondie pour conseiller les clients sur les différents marchés, a déclaré la société.

La société a également nommé Tegh Kapur au poste de responsable de la technologie ECM pour les Amériques, également basé à San Francisco.

M. Kapur a rejoint la société l'année dernière après avoir travaillé pour Morgan Stanley et possède plus de 16 ans d'expérience sur les marchés et les produits.

Bloomberg News a d'abord rapporté ces mouvements.

La technologie ECM reste une priorité pour la société qui cherche à accroître sa part de marché, a ajouté JPMorgan.