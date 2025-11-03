MOUVEMENTS-Goldman Sachs Asset Management nomme Dangoor directeur adjoint des investissements pour les titres à revenu fixe, selon une note de service

Goldman Sachs Asset Management a nommé Simon Dangoor au poste de directeur adjoint des investissements pour les titres à revenu fixe, selon un mémo consulté par Reuters lundi.

Dangoor, responsable des stratégies macro sur titres à revenu fixe, continuera à superviser les stratégies macroéconomiques tout en assumant des responsabilités plus larges en tant que directeur adjoint des investissements pour les titres à revenu fixe, a déclaré Goldman dans la note de service.

Le mois dernier, la branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs GS.N a déclaré, selon un mémo , qu'Ashish Shah, co-responsable mondial et directeur des investissements publics, prendra sa retraite à la fin du premier trimestre 2026.

La société a également ajouté trois directeurs généraux à son équipe mondiale de crédit, selon la dernière note.

John McClain a rejoint la société en tant que co-responsable des prêts à haut rendement et des prêts bancaires, aux côtés d'Aakash Thombre. M. McClain, qui dirigeait auparavant les stratégies de crédit d'entreprise et de haut rendement chez Brandywine Global Investment Management, possède près de vingt ans d'expérience.

Alex Karam a rejoint l'équipe en tant que responsable des prêts bancaires et gestionnaire de portefeuille, chargé de diriger la gestion de portefeuille des stratégies de prêts à effet de levier. Il travaillait auparavant chez Fidelity Investments, où il gérait des fonds de crédit à haut rendement.

Niels Schuehle, qui travaillait auparavant chez AllianceBernstein, a rejoint la société en tant que gestionnaire de portefeuille de crédit quantitatif systématique, se concentrant sur le crédit de qualité et à haut rendement.