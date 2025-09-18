MOUVEMENTS-Goldman nomme Ben Snider stratège en chef des actions américaines, alors que Kostin prend sa retraite, selon un mémo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a nommé Ben Snider comme nouveau stratège en chef des actions américaines, succédant au vétéran David Kostin, qui devrait prendre sa retraite à la fin de l'année, selon une note interne vue par Reuters jeudi.

Snider, qui a rejoint Goldman en tant qu'analyste en 2010 et est devenu directeur général en 2017, dirigera l'équipe de stratégie de portefeuille américaine, précise la note, ajoutant qu'il représentera le point de vue de la banque sur les actions dans les médias et les forums de clients.

Kostin, qui travaille chez Goldman depuis 1994, occupera un poste de directeur consultatif. Il a été nommé directeur général en 1998 et associé en 2010.

David Kostin a également contribué au développement du Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF et a souvent commenté les actions dans les médias.

Il travaillera avec Ben Snider au cours des prochains mois pour assurer une transition en douceur, ajoute le mémo.

Le plan de retraite a d'abord été rapporté par Bloomberg News.

Mardi, Goldman a également annoncé le départ à la retraite de Fadi Abuali, co-chef de ses activités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.