MOUVEMENTS-Citigroup recrute Adam Inzirillo du Cboe pour les activités liées aux actions

Citigroup C.N a embauché Adam Inzirillo de Cboe Global Markets CBOE.Z pour diriger sa plateforme d'exécution au comptant et à terme au sein de la division actions de la banque, selon une personne ayant connaissance de l'affaire.

Dans son nouveau rôle, Inzirillo supervisera la plateforme d'exécution électronique de Citi, en se concentrant sur les algorithmes de transactions et les offres d'accès direct au marché, a déclaré la personne.

Il rejoindra Citi en octobre en tant que responsable mondial de la plateforme d'exécution pour les activités liées aux actions et rendra compte à Sébastien Mailleux, co-responsable mondial des services de premier ordre, a ajouté la personne.

Inzirillo avait rejoint Cboe en 2019 en tant que responsable des actions américaines et avait été promu responsable mondial des données et des solutions d'accès en 2023 lors d'un remaniement de la direction.

Les revenus des marchés boursiers de Citi ont augmenté de 6% à 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, stimulés par l'élan de son activité de services de premier ordre, qui s'adresse aux fonds spéculatifs.

Cette activité a affiché des soldes record au deuxième trimestre, en hausse de près de 27 % par rapport à l'année précédente.

Bloomberg News a fait état de cette décision plus tôt dans la journée de vendredi.