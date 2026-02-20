 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MOUVEMENTS-Citi renforce le leadership de la banque privée en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 00:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup's C.N Private Bank North America a nommé Chad Reddy au poste de directeur de marché pour l'Ouest, a annoncé la banque jeudi.

Vétéran de la gestion de patrimoine depuis 25 ans, Chad Reddy a travaillé pendant plus de quinze ans en tant que directeur général et chef de marché chez son rival Bank of America Private Bank BAC.N .

Il a également occupé des postes de direction chez Wells Fargo Private Bank WFC.N .

M. Reddy rendra compte à Chris Biotti, responsable de Citi Private Bank North America.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,765 USD NYSE -1,12%
CITIGROUP
115,535 USD NYSE -0,61%
WELLS FARGO
87,560 USD NYSE -1,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank