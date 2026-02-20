MOUVEMENTS-Citi renforce le leadership de la banque privée en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup's C.N Private Bank North America a nommé Chad Reddy au poste de directeur de marché pour l'Ouest, a annoncé la banque jeudi.

Vétéran de la gestion de patrimoine depuis 25 ans, Chad Reddy a travaillé pendant plus de quinze ans en tant que directeur général et chef de marché chez son rival Bank of America Private Bank BAC.N .

Il a également occupé des postes de direction chez Wells Fargo Private Bank WFC.N .

M. Reddy rendra compte à Chris Biotti, responsable de Citi Private Bank North America.