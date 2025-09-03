MOUVEMENTS-Citi nomme Kaustubh Kulkarni co-responsable de la banque d'investissement pour l'Asie-Pacifique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Selena Li

Citi C.N a nommé Kaustubh Kulkarni, un vétéran du secteur bancaire, au poste de co-responsable de la couverture de la banque d'investissement pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie, et l'Asie du Sud, selon une note publiée mercredi et examinée par Reuters.

Kulkarni, qui rejoindra la société en décembre sous réserve des autorisations réglementaires, sera basé à Singapour et travaillera aux côtés de l'actuel responsable Jan Metzger, selon le mémo, dont le contenu a été confirmé par un porte-parole de la société. Tous deux rendront compte à Viswas Raghavan, responsable de la banque mondiale.

Anciennement chez JPMorgan JPM.N , Kulkarni était dernièrement haut responsable national pour l'Inde et vice-président de la région Asie-Pacifique.

Pendant près de trois décennies chez JPMorgan, Kulkarni a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de responsable de l'Inde, de responsable de la banque d'investissement en Inde et de co-responsable de la banque d'investissement pour l'Asie du Sud-Est.

Cette nomination s'ajoute à la vague d'embauche mondiale de Citi sous la direction de Raghavan, qui cherche à renforcer l'équipe de transactions de la banque et incite les cadres à collaborer entre les secteurs d'activité afin d'augmenter le nombre de transactions et d'opportunités, ont indiqué des sources à Reuters.

Depuis qu'il a rejoint Citi en juin 2024, Raghavan, connu sous le nom de Vis, a recruté une quinzaine de cadres supérieurs de la concurrence, la plupart de JPMorgan, mais aussi de Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N , Ares Management ARES.N et HSBC HSBA.L au cours des derniers mois, a rapporté Reuters précédemment.

La banque renforce son équipe de banque d'investissement en Asie-Pacifique, prévoyant d'augmenter ses effectifs au Japon de 10 % à 15 % au cours de l'année prochaine et de procéder à de nouvelles embauches en Australie, a déclaré Metzger à Reuters en juillet.