 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 874,09
-1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MOUVEMENTS-Citi nomme Kaustubh Kulkarni co-responsable de la banque d'investissement pour l'Asie-Pacifique
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 06:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Selena Li

Citi C.N a nommé Kaustubh Kulkarni, un vétéran du secteur bancaire, au poste de co-responsable de la couverture de la banque d'investissement pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie, et l'Asie du Sud, selon une note publiée mercredi et examinée par Reuters.

Kulkarni, qui rejoindra la société en décembre sous réserve des autorisations réglementaires, sera basé à Singapour et travaillera aux côtés de l'actuel responsable Jan Metzger, selon le mémo, dont le contenu a été confirmé par un porte-parole de la société. Tous deux rendront compte à Viswas Raghavan, responsable de la banque mondiale.

Anciennement chez JPMorgan JPM.N , Kulkarni était dernièrement haut responsable national pour l'Inde et vice-président de la région Asie-Pacifique.

Pendant près de trois décennies chez JPMorgan, Kulkarni a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de responsable de l'Inde, de responsable de la banque d'investissement en Inde et de co-responsable de la banque d'investissement pour l'Asie du Sud-Est.

Cette nomination s'ajoute à la vague d'embauche mondiale de Citi sous la direction de Raghavan, qui cherche à renforcer l'équipe de transactions de la banque et incite les cadres à collaborer entre les secteurs d'activité afin d'augmenter le nombre de transactions et d'opportunités, ont indiqué des sources à Reuters.

Depuis qu'il a rejoint Citi en juin 2024, Raghavan, connu sous le nom de Vis, a recruté une quinzaine de cadres supérieurs de la concurrence, la plupart de JPMorgan, mais aussi de Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N , Ares Management ARES.N et HSBC HSBA.L au cours des derniers mois, a rapporté Reuters précédemment.

La banque renforce son équipe de banque d'investissement en Asie-Pacifique, prévoyant d'augmenter ses effectifs au Japon de 10 % à 15 % au cours de l'année prochaine et de procéder à de nouvelles embauches en Australie, a déclaré Metzger à Reuters en juillet.

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
179,750 USD NYSE +0,30%
CITIGROUP
94,780 USD NYSE -1,88%
GOLDMAN SACHS GR
730,420 USD NYSE -1,92%
HSBC HLDG
946,350 GBX LSE -0,76%
JPMORGAN CHASE
299,645 USD NYSE -0,59%
MORGAN STANLEY
148,820 USD NYSE -1,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Serbe Novak Djokovic lors de son quart de finale contre l'Américain Taylor Fritz, le 2 septembre 2025 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    US Open: choc Djokovic-Alcaraz en demi-finales, Sabalenka qualifiée sur forfait
    information fournie par AFP 03.09.2025 07:17 

    En gémissant puis en dansant, Novak Djokovic a rejoint mardi Carlos Alcaraz en demi-finales de l'US Open, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka se qualifiant elle sans jouer pour le dernier carré, où elle retrouvera Jessica Pegula, sa victime en finale de l'édition 2024. ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : La tendance baissière peut reprendre
    SOLUTIONS 30 SE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 03.09.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • KERING : Le mouvement reste haussier
    KERING : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 03.09.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, s'adresse aux médias à la Maison du gouvernement à Bangkok, le 3 juillet 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: le Premier ministre par intérim enclenche la dissolution du Parlement
    information fournie par AFP 03.09.2025 07:12 

    Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, a lancé une procédure pour dissoudre le Parlement, a annoncé mercredi son parti, après que le principal parti d'opposition a soutenu un candidat rival au poste de Premier ministre. Phumtham Wechayachai ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank