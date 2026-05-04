MOUVEMENTS-Citi nomme Anita Li directrice de la banque d'entreprise à Hong Kong

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Citigroup C.N a annoncé lundi avoir nommé Anita Li à la tête de ses activités de banque d'entreprise à Hong Kong, à compter de juillet 2026, alors que la banque américaine cherche à développer sa présence dans la ville.

* Mme Li dirigera les activités de banque d'entreprise de Citi, qui couvrent les entreprises locales, les institutions financières, les organismes du secteur public et les filiales de multinationales, a indiqué Citi dans un communiqué.

* Elle arrive de Standard Chartered STAN.L Hong Kong, où elle occupait récemment les fonctions de responsable des investisseurs pour la Grande Chine et l'Asie du Nord, ainsi que de responsable des institutions financières pour Hong Kong. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire.

* Mme Li rendra compte au responsable des services bancaires aux entreprises de Citi pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie, ainsi qu'à Aveline San, directrice générale de Citi Hong Kong et responsable des services bancaires.

* Citi a déclaré que Hong Kong restait une plaque tournante essentielle pour les entreprises chinoises qui se développent à l'étranger et pour les multinationales qui s'implantent en Chine et dans la région. Ses activités à Hong Kong servent plus de 1 000 clients institutionnels, a-t-elle précisé.

* Kaleem Rizvi, codirecteur des services bancaires aux entreprises de Citi, a déclaré dans le communiqué que l'expérience régionale et les antécédents de Mme Li seraient déterminants pour permettre à Citi de poursuivre le développement de ses activités de services bancaires aux entreprises à Hong Kong.