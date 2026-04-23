 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MOUVEMENTS-Citi crée le groupe Financial and Strategic Investors au sein de la banque d'investissement et recrute un cadre de Lazard
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 21:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Citigroup crée une nouvelle division au sein de la banque d'investissement pour stimuler les transactions avec les sponsors financiers, a déclaré Vis Raghavan, responsable de la banque, dans un mémo interne vu par Reuters.

Le nouveau groupe remplace l'ancien Global Asset Management et devrait couvrir des clients dans trois segments: les sponsors financiers, les fonds souverains et les family offices. Il sera dirigé par trois cadres, Michael Marcus et Michael Quadrino à New York et Klaus Hessberger à Londres.

Marcus et Quadrino dirigeaient déjà les relations avec les sponsors à New York et Hessberger rejoint Citigroup à Londres. Hessberger vient de Lazard, où il était co-responsable mondial des sponsors financiers, après une carrière de 25 ans chez JPMorgan Chase & Co.

Valeurs associées

CITIGROUP
128,460 USD NYSE -0,96%
JPMORGAN CHASE
311,710 USD NYSE -0,47%
LAZARD
47,015 USD NYSE -0,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank