MOUVEMENTS-Citi crée le groupe Financial and Strategic Investors au sein de la banque d'investissement et recrute un cadre de Lazard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Citigroup crée une nouvelle division au sein de la banque d'investissement pour stimuler les transactions avec les sponsors financiers, a déclaré Vis Raghavan, responsable de la banque, dans un mémo interne vu par Reuters.

Le nouveau groupe remplace l'ancien Global Asset Management et devrait couvrir des clients dans trois segments: les sponsors financiers, les fonds souverains et les family offices. Il sera dirigé par trois cadres, Michael Marcus et Michael Quadrino à New York et Klaus Hessberger à Londres.

Marcus et Quadrino dirigeaient déjà les relations avec les sponsors à New York et Hessberger rejoint Citigroup à Londres. Hessberger vient de Lazard, où il était co-responsable mondial des sponsors financiers, après une carrière de 25 ans chez JPMorgan Chase & Co.