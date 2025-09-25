MOUVEMENTS-Cantor Fitzgerald recrute Segouin et Goel dans le cadre d'une campagne de transactions dans le secteur de la technologie

La banque d'investissement Cantor Fitzgerald a recruté Stephan Segouin et Abhinav Goel en tant que directeurs afin de renforcer sa présence dans le domaine des transactions technologiques, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance jeudi.

La société new-yorkaise a pris des mesures au cours de l'année écoulée pour renforcer ses investissements dans le secteur de la technologie et renforcer ses services de conseil dans les secteurs verticaux à forte croissance.

Segouin rejoint Cantor après avoir travaillé pour la banque Raymond James RJF.N , où il a passé une décennie en tant que directeur dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. Goel vient de BNP Paribas BNPP.PA , où il était directeur et responsable des services technologiques.

"Le secteur des services technologiques et commerciaux bénéficiera à l'avenir de la prolifération des nouvelles technologies, notamment de l'importance croissante de la sécurité et de la sûreté, ainsi que de l'évolution rapide des secteurs de la défense et du gouvernement", a déclaré Sage Kelly, codirecteur de Cantor et responsable mondial de la banque d'investissement, dans le mémo.

Les transactions dans le secteur technologique ont représenté 18 % des fusions et acquisitions mondiales au premier semestre 2025, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les transactions réalisées dans le secteur technologique cette année, Cantor a conseillé le gestionnaire d'actifs TPG TPG.O dans le cadre de l'achat de la société de logiciels Irth Solutions à son rival Blackstone BX.N , qui a été annoncé le mois dernier.

Cantor a également recruté Hampton Conly en tant que directeur chez Houlihan Lokey HLI.N , où il a conseillé, en tant que vice-président senior, des fusions et acquisitions dans les secteurs des services gouvernementaux et de la défense.

Segouin et Goel seront basés à New York, tandis que Conly sera basé à Washington, D.C. Le trio rendra compte à Mike Rintoul, responsable mondial des services commerciaux et technologiques chez Cantor.