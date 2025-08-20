 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MOUVEMENTS-BofA nomme Faiz Ahmad et Mike Joo comme nouveaux co-directeurs de la banque d'investissement, selon une note de service
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N a annoncé mercredi un remaniement de son activité de banque d'affaires et d'investissement (GCIB), en nommant Faiz Ahmad et Mike Joo co-directeurs de la banque d'investissement mondiale, selon une note interne consultée par Reuters.

Les responsables actuels de la banque d'investissement, Alex Bettamio et Thomas Sheehan, deviendront les présidents de la GCIB, chargés d'approfondir les relations avec les clients à l'échelle mondiale, selon la note de Matthew Koder, président de GCIB de BofA.

Bank of America est la troisième banque en 2025 en termes de revenus mondiaux de banque d'investissement, selon Dealogic à la mi-août. Sa part de marché est de 6 %, légèrement inférieure aux 6,1 % qu'elle détenait l'année dernière.

