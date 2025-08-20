 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MOUVEMENTS-BofA nomme Faiz Ahmad et Mike Joo co-directeurs de la banque d'investissement, selon une note de service
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige l'avant-dernier paragraphe pour indiquer qu'Assef est déjà président, et non pas nommé président) par Saeed Azhar

Bank of America BAC.N a promu Faiz Ahmad et Mike Joo au poste de co-directeurs de la banque d'investissement mondiale dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction de l'entreprise, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance mercredi.

Tous les chefs de groupe mondiaux de la banque d'investissement rapporteront désormais conjointement à Ahmad, qui était précédemment co-responsable des marchés de capitaux mondiaux, et à Joo, anciennement responsable de la banque d'investissement et d'entreprise mondiale pour l'Amérique du Nord (GCIB).

Les responsables sortants de la banque d'investissement, Alex Bettamio et Thomas Sheehan, deviennent les présidents de GCIB, chargés d'approfondir les relations avec les clients au niveau mondial, selon le mémo de Matthew Koder, président de la division.

Les revenus mondiaux de la banque d'investissement de Bank of America ont été classés au troisième rang en 2025, selon les données de Dealogic à la mi-août. Sa part de marché était de 6 %, contre 6,1 % l'année dernière.

La banque est passée de la quatrième à la cinquième place dans le classement des fusions et acquisitions, selon les données. Sa part de marché sur les marchés des capitaux propres a légèrement baissé, mais elle a augmenté sur les marchés des capitaux d'emprunt et des prêts. Les honoraires de la banque d'investissement de BofA ont diminué de 9 % pour atteindre 1,4 milliard de dollars au deuxième trimestre, à la traîne de ses rivaux .

Joo continuera à donner la priorité à la présence de BofA sur le marché intermédiaire américain afin d'améliorer l'intégration de l'entreprise sur 97 marchés locaux, selon le mémo.

Les fusions et acquisitions sur le marché intermédiaire - d'une valeur comprise entre 500 millions et 2 milliards de dollars - sont devenues une activité en expansion pour les banques d'investissement aux États-Unis.

La banque a indiqué que Karim Assef, président de la banque d'investissement mondiale, jouera un rôle plus actif dans la banque d'investissement mondiale.

Elle a nommé Lisa Clyde co-responsable des marchés de capitaux mondiaux, aux côtés de Sarang Gadkari, et a choisi Brendan Hanley comme responsable de la banque d'entreprise mondiale et du crédit-bail.

