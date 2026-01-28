MOUVEMENTS-Bank of America nomme Lo Piccolo directeur national en remplacement de Mattarella

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N a nommé Vito Lo Piccolo au poste de directeur national pour l'Italie, selon une note interne publiée mercredi, en remplacement de Nino Mattarella, qui prend sa retraite.

Lo Piccolo, qui sera basé à Milan, supervisera la fourniture des services de la banque en Italie et soutiendra la croissance de sa franchise locale, sous la responsabilité de Bernie Mensah, président de l'international, qui a signé le mémo.

Il remplace Mattarella après avoir été responsable de la banque d'investissement pour l'Italie et avoir rejoint Bank of America en 2021.

Lo Piccolo a commencé sa carrière dans la banque, qui a duré plus de 25 ans, chez Merrill Lynch et a ensuite occupé le poste de directeur général adjoint de l'investisseur public italien Cassa Depositi e Prestiti, où il a supervisé les investissements indirects et les activités de gestion d'actifs.

Nino Mattarella travaillera avec Vito Lo Piccolo pendant la période de transition, a déclaré Bernie Mensah, ajoutant que la banque annoncerait en temps voulu un nouveau responsable de la banque d'investissement pour l'Italie.