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MOUVEMENTS-Balyasny engage Ross Hendey, responsable du GPL de Glencore, dans le cadre de son développement dans les matières premières, selon des sources
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan

Le fonds spéculatif Balyasny Asset Management, basé à Chicago, a embauché Ross Hendey, qui travaillait chez Glencore GLEN.L , une société de négoce de matières premières et d'exploitation minière, où il dirigeait le négoce de gaz de pétrole liquéfié, ont déclaré à Reuters trois sources au fait de l'affaire.

Hendey devrait prendre ses fonctions chez Balyasny en septembre, à la tête d'une équipe d'investissement indépendante axée sur le GPL et les produits raffinés, a précisé l'une des sources. Il restera basé à Londres, a précisé une deuxième source.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. Balyasny et Glencore se sont refusés à tout commentaire. Hendey n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'embauche souligne les efforts de Balyasny pour développer une activité de négoce de matières premières à un moment où une série de bouleversements géopolitiques ont entraîné une extrême volatilité des prix du pétrole et des produits connexes, y compris le GPL, ce qui a permis à des fonds rivaux comme Citadel d'engranger des bénéfices considérables .

Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran dans le cadre de sa guerre avec les États-Unis et Israël, dernier choc en date pour les chaînes d'approvisionnement mondiales en matières premières, a propulsé les prix du pétrole et des carburants à des niveaux inégalés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Selon son profil LinkedIn, Ross Hendey dirige le négoce de GPL pour Glencore depuis décembre 2023. Il a précédemment négocié du GPL pour les entreprises britanniques EDF Trading et INEOS INEOSE.UL , après avoir commencé sa carrière en tant que négociateur de contrats à terme pour OSTC Ltd, selon le profil.

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