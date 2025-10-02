MOUVEMENTS-Allstate remanie sa direction et nomme Mario Rizzo au poste de directeur de l'exploitation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Allstate ALL.N a nommé mercredi Mario Rizzo au poste de directeur de l'exploitation, responsable des activités d'assurance dommages et de services de protection.

Mario Rizzo, qui était auparavant président de l'assurance dommages, sera remplacé dans cette fonction par le directeur financier Jess Merten, a indiqué l'assureur.

Jess Merten rendra compte à Mario Rizzo.

John Dugenske, président des investissements et de la stratégie d'entreprise, assurera la fonction de directeur financier par intérim pendant que la compagnie procède à une recherche externe pour ce poste.

"Ces changements de direction sont la prochaine étape logique pour achever notre initiative de croissance transformatrice et nous permettre de tirer parti de l'intelligence artificielle", a déclaré le directeur général Tom Wilson.

En juillet, Allstate a fait état d'un bond de son bénéfice au deuxième trimestre , grâce à de solides performances en matière de souscription et à l'augmentation du rendement des investissements.