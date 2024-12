Moulinvest : dégradation de ses comptes sur l'exercice 2023-2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans un contexte de désinflation et dans l'attente d'un assouplissement de la politique monétaire, le groupe Moulinvest "se tient prêt à soutenir une demande croissante dans ses secteurs d'activités. Ses perspectives de chiffre d'affaires à moyen terme sont encourageantes, même si la croissance des volumes devra s'accompagner d'une évolution des prix de marché".

Dans un contexte économique détérioré et de repli de l'Ebitda, le Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 3 décembre 2024, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 février 2025, le versement d'un dividende de 0.17 euro par action.

Le groupe industriel familial spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois affiche une perte nette à 0,3 million d'euros contre un bénéfice net de 9,7 millions d'euros un an auparavant.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 91,4 millions d'euros sur cet exercice 2023/2024 contre 100,8 millions d'euros il y a un an.

(AOF) - Sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, Moulinvest indique que sa marge brute s'établit à 46,6 millions d'euros en diminution de 18,11% à période comparable. Le taux de marge brute sur l'exercice ressort ainsi à 51% du chiffre d'affaires, en baisse de 5,4 points de base par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse s'explique par la chute des prix de vente des bois sciés et du granulé. L'Ebitda consolidé s'établit à 10,7 millions d'euros, soit un repli de 56,4%. Le résultat d'exploitation a fortement diminué, passant de 13,8 millions d'euros à 9 000 euros sur un an.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.