Motorola Solutions va racheter D-Fend Solutions pour 1,5 milliard de dollars

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Le fabricant d'équipements de télécommunications Motorola Solutions MSI.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société D-Fend Solutions, spécialisée dans les technologies anti-drones, pour un montant de 1,5 milliard de dollars.