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Motorola Solutions va racheter D-Fend Solutions pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de télécommunications Motorola Solutions MSI.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société D-Fend Solutions, spécialisée dans les technologies anti-drones, pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

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