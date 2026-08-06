Motorola Solutions revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une demande soutenue dans le secteur de la sécurité publique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motorola Solutions MSI.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, au-delà des estimations de Wall Street, misant sur une forte demande en équipements et logiciels de communication destinés à la sécurité publique. L'entreprise, qui fabrique des équipements de radiocommunication, des logiciels de gestion des appels d'urgence au 911 et des caméras corporelles largement utilisées par les forces de l'ordre, a bénéficié d'une forte demande de la part des organismes de sécurité publique américains. L'acquisition de D-Fend lui a permis d'étendre ses capacités à la technologie de lutte contre les drones.

Voici quelques détails:

* Motorola prévoit un chiffre d’affaires annuel d’environ 12,98 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 12,8 milliards de dollars. Selon les données de LSEG, les analystes tablent sur un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars.

* La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 8 % au troisième trimestre, avec un bénéfice par action ajusté compris entre 4,39 et 4,44 dollars, contre une estimation des analystes de 4,41 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, clos le 4 juillet, s’est établi à 3,13 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché qui s’élevaient à 3 milliards de dollars.

* Le trimestre a bénéficié de 60 millions de dollars, soit 0,25 dollar par action, de remboursements de droits de douane.

* La société a clôturé le deuxième trimestre avec un carnet de commandes record de 15,6 milliards de dollars.

* Elle a également révisé à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les portant de 16,87 à 16,99 dollars par action à 17,62 à 17,72 dollars par action , un chiffre supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 16,98 dollars par action.