Motiva redémarre une grande unité de cokéfaction à la raffinerie de Port Arthur, au Texas, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motiva Enterprises a redémarré la grande unité de cokéfaction de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 640 500 barils par jour (bpd), ont déclaré mercredi des personnes familières avec les opérations de l'usine.

L'unité de cokéfaction, d'une capacité de 110 000 barils par jour, avait été mise hors service lundi à la suite d'un dysfonctionnement, ont indiqué les sources. L'unité de cokéfaction transforme le pétrole brut résiduel en carburant ou en coke de pétrole, qui peut remplacer le charbon.