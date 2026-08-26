Mota-Engil remporte la concession ferroviaire au Congo, liée au corridor angolais soutenu par les États-Unis

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Le plus grand constructeur portugais, Mota-Engil MOTA.LS , a annoncé mercredi avoir remporté une concession de 30 ans pour moderniser et exploiter une ligne ferroviaire en République démocratique du Congo, reliant les régions minières de cuivre et de cobalt du pays au “corridor de Lobito”, en Angola, soutenu par les États-Unis.

* Mota-Engil a indiqué dans un communiqué que l'investissement total sur la durée de la concession devrait s'élever à 1,8 milliard de dollars, ce qui renforcera son carnet de commandes et soutiendra sa croissance à long terme.

* Cette ligne ferroviaire de 1 037 km (644 miles) offrira une voie d’exportation pour le cuivre, le cobalt et d’autres minerais stratégiques provenant de la ceinture cuprifère du Congo, notamment des pôles miniers de Lualaba et du Haut-Katanga, vers les marchés de l’Atlantique via le port angolais de Lobito.

* Les autorités congolaises, dont le pays est le deuxième producteur mondial de cuivre, prévoient que la ligne modernisée pourra acheminer jusqu’à 13,7 millions de tonnes de fret par an.

* Washington a soutenu le projet “ du corridor de Lobito” par un financement et des efforts diplomatiques visant à garantir l’accès aux minerais utilisés dans les batteries et à réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement dominées par la Chine.

* Mota-Engil, détenue à 40 % par la famille fondatrice Mota et à 32,41 % par la China Communications Construction Company

601800.SS , fait déjà partie du consortium qui exploite la ligne ferroviaire reliant l’Angola auport de Lobito, aux côtés du groupe Trafigura et d’autres partenaires.