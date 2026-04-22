Moscou suspend les livraisons en pétrole kazakh via l'oléoduc Droujba vers l'Allemagne

(Actualisé avec confirmation russe)

par Christoph Steitz

Les approvisionnements en pétrole brut kazakh via l'oléoduc Droujba et à destination de l'Allemagne vont être suspendus à partir du 1er mai par la Russie, a déclaré mercredi le vice-Premier ministre russe Alexander Novak.

Les livraisons de pétrole en provenance du Kazakhstan seront réacheminées vers d'autres itinéraires en raison de "contraintes techniques", a déclaré le vice-Premier ministre russe, précisant que cela avait été convenu avec le Kazakhstan.

"Les Allemands ont renoncé au pétrole russe, ils s'en sortent donc très bien", a déclaré Alexander Novak à propos de la décision de l'Union européenne de réduire ses importations d'énergie russe.

Le ministère allemand de l'Économie avait précédemment dit avoir été informé de l'interruption des livraisons de pétrole kazakh via l'oléoduc Droujba.

Un arrêt de ces approvisionnements porterait un coup dur à la raffinerie PCK Schwedt, l'une des plus grandes raffineries d'Allemagne, qui fournit la majeure partie du carburant à Berlin.

Cela vient également aggraver les inquiétudes allemandes quant à l'approvisionnement en carburant dans le pays, alors que la guerre en Iran perturbe les flux en provenance du Golfe.

Les exportations de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne, via l'oléoduc russe Droujba, ont totalisé 2,146 millions de tonnes, soit environ 43.000 barils par jour, l'année dernière.

Les livraisons vers l'Allemagne sont acheminées par une section nord de l'oléoduc, distincte de la section sud qui alimente la Hongrie et la Slovaquie et qui est sur le point de reprendre son activité.

L'Allemagne contrôle la raffinerie PCK Schwedt par le biais d'une administration fiduciaire après avoir saisi la participation de son actionnaire majoritaire, Rosneft ROSN.MM , à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Selon le ministère allemand de l'Economie, Rosneft Allemagne évalue la situation après l'annonce de la suspension des approvisionnements en brut kazakh et s'adaptera à toute nouvelle situation.

"Dans le même temps, les options existantes seront mises à profit pour garantir la sécurité d'approvisionnement en Allemagne", a déclaré le ministère.

Il a ajouté que l'absence d'approvisionnements en provenance du Kazakhstan – qui couvrent environ 17% des besoins de PCK Schwedt – ne "compromettait pas en fin de compte la sécurité d'approvisionnement en produits pétroliers en Allemagne".

Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que les activités de PCK Schwedt ne seront pas sensiblement affectées par l'interruption.

Rosneft Germany n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter.

Le ministre de l'Énergie du Kazakhstan a déclaré mercredi que l'interruption avait probablement été causée par des frappes de drones ukrainiens.

(Rédigé par Christoph Steitz, avec la contribution de Vladimir Soldatkin ; version française Etienne Breban, édité par Zhifan Liu et Blandine Hénault)