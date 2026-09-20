Moscou et sa région visées par des centaines de drones ukrainiens

(Actualisé avec nouveau bilan de morts et précisions)

Les autorités russes ont annoncé dimanche que Moscou et sa région avaient été la cible durant la nuit de centaines de drones ukrainiens, qui ont fait trois morts et endommagé une raffinerie de pétrole dans la capitale, au troisième et dernier jour des élections législatives dans le pays.

En Ukraine, quatre personnes dont trois enfants ont été également tuées durant la nuit lors d'attaques russes sur la région de Kyiv, ont rapporté les autorités régionales.

Sur la messagerie Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que la ville n'avait pas connu pareille offensive depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée russe en février 2022.

La Russie a abattu plus de 1.600 drones depuis samedi, dont 450 visant Moscou, a-t-il dit.

"Cette attaque sans précédent avait été clairement planifiée pour perturber les élections", a-t-il ajouté. "L'adversaire a échoué dans son objectif."

Plusieurs de ces engins sont tombés près d'une raffinerie pétrolière, un autre a touché un appartement, a précisé Sergueï Sobianine.

Il a ajouté que deux personnes avaient été tuées lors des attaques survenues tôt dans la matinée, tandis qu'une troisième personne est décédée plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures.

Dans le village de Sofyino, au sud de Moscou, un corps recouvert d'une couverture tachée gisait devant un immeuble résidentiel endommagé, dont les fenêtres des étages supérieurs avaient volé en éclats.

"Des vitres ont volé en éclats, les gens se sont mis à hurler et à crier. Je me suis retourné et les portes d'entrée avaient déjà été soufflées. Il y avait des débris partout", a raconté Vitali, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Dans un message sur X, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré qu'une installation clé de l'industrie pétrolière russe et une installation logistique avaient été touchées. "Il s'agit de milliards de dollars qui alimentent la machine de guerre", a-t-il ajouté.

Les frappes ukrainiennes ont mis hors service ces derniers mois une part importante des capacités de raffinage de la Russie, provoquant des pénuries de produits pétroliers, une hausse des prix du carburant et de longues files d'attente dans les stations-service de nombreuses régions.

L'usine de Moscou, qui a été visée à plusieurs reprises, a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole en 2024, produisant 2,9 millions de tonnes d'essence et 3,2 millions de tonnes de gazole, selon les dernières données disponibles.

Dans la région de Moscou, 400 personnes — dont 70 enfants — ont été évacuées d'un immeuble résidentiel de 21 étages dans le district de Ramenskoïe, et plusieurs habitations ont été endommagées, a indiqué le gouverneur Andreï Vorobiov.

Dans la partie de la région ukrainienne de Kherson occupée par les Russes, une attaque de drone contre un autobus a fait deux morts dont un responsable électoral, a déclaré la présidente de la commission électorale centrale de Russie, Ella Pamfilova.

En Ukraine, une mère et ses deux enfants de 3 ans ont été tués par une frappe de drone sur leur maison, ont rapporté les secours. Une fille est morte à l'hôpital après une autre frappe, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Kyiv, Timour Tkatchanko.

Trente et un sites ont été endommagés dans cinq districts, a-t-il dit.

(Bureaux de Reuters, Akanksha Khushi à Bangalore, rédigé par Alessandra Prentice, Jean-Stéphane Brosse et Claude Chendjou pour la version française)