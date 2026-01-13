Moscou contredit les propos de Trump sur le contrôle du pétrole au Venezuela

Les actifs pétroliers que la Russie développe au Venezuela lui appartiennent et elle continuera d'y opérer, a déclaré Moscou mardi, après des propos du président américain Donald Trump revendiquant le contrôle du pays d'Amérique du Sud par les Etats-Unis.

La société russe Roszarubezhneft a déclaré que tous ses actifs au Venezuela étaient la propriété de la Russie et qu'elle respecterait ses engagements envers ses partenaires internationaux sur place, a rapporté l'agence Tass.

Créée en 2020 et détenue par une unité du ministère russe du Développement économique, Roszarubezhneft a racheté les participations de la compagnie pétrolière publique russe Rosneft

ROSN.MM au Venezuela après que Washington a sanctionné deux filiales de cette dernière pour avoir commercialisé du pétrole venant du pays.

Tous les actifs de Roszarubezhneft au Venezuela "sont la propriété de l'État russe", conformément aux lois du Venezuela, au droit international et aux accords entre les deux pays, a déclaré l'entreprise dans un communiqué, selon Tass.

Donald Trump a ouvertement revendiqué le contrôle par les Etats-Unis - avec les compagnies pétrolières américaines - des réserves de brut du Venezuela, les plus importantes au monde, après la capture et l'incarcération du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces américaines, début janvier.

Les États-Unis ont également saisi un pétrolier battant pavillon russe et lié au Venezuela après l'avoir poursuivi pendant plusieurs semaines.

Le président russe Vladimir Poutine n'a pas commenté publiquement l'opération américaine au Venezuela, mais le ministère russe des Affaires étrangères a pressé Donald Trump de libérer Nicolas Maduro et a appelé au dialogue.

La Russie entretient de longue date des liens étroits avec le Venezuela, que ce soit en matière de coopération énergétique, de liens militaires ou de contacts politiques de haut niveau. Moscou soutient également Caracas sur le plan diplomatique depuis des années.

En novembre, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une prolongation de 15 ans des coentreprises formées entre la société publique PDVSA et une filiale de Roszarubezhneft, qui exploitent deux champs pétroliers dans l'ouest du pays.

(Reportage Vladimir Soldatkin et Marina Bobrova, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)