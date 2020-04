Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moscou appelle à une action coordonnée pour stabiliser le pétrole Reuters • 09/04/2020 à 12:34









MOSCOU, 9 avril (Reuters) - La Russie souhaite une action commune coordonnée pour stabiliser les cours du pétrole sur le marché, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avant une réunion entre les producteurs de l'Opep et les pays non-membres de l'organisation. Prié de dire si Moscou avait obtenu des garanties de Washington sur un éventuel accord, le porte-parole du Kremlin a renvoyé aux propos tenus la semaine dernière par président russe Vladimir Poutine, selon lesquels un nouvel accord ne serait guère possible sans la participation d'autres pays. Une téléconférence sur une réduction de la production de pétrole est prévue ce jeudi dans le cadre de l'Opep+, groupe informel réunissant les pays membres du cartel et d'autres grands producteurs, dont la Russie, mais pas les Etats-Unis. et Vendredi, l'Arabie saoudite accueillera une réunion par visioconférence des ministres de l'Energie des pays du G20, où siègent les Etats-Unis, selon un document interne consulté par Reuters. A Washington, Donald Trump a déclaré mercredi que les producteurs américains de pétrole avaient déjà réduit leur production et a dit disposer de nombreuses options si l'Arabie saoudite et la Russie venaient à échouer une nouvelle fois. Les cours du pétrole ont fortement chuté en raison de l'effondrement de la demande liée à l'impact du nouveau coronavirus et de l'échec le mois dernier d'une précédente tentative de réduction de la production de brut. Selon la banque d'investissement Renaissance Capital, le groupe russe Rosneft ROSN.MM estime qu'une réduction de 10 millions de barils par jour (bpj) de la production de pétrole de l'Opep+ serait suffisante pour rééquilibrer le marché. Sollicité, Rosneft n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters. Renaissance Capital ajoute que Rosneft prévoit un rebond de la demande de pétrole à partir de mai après un plus bas qui devrait être atteint ce mois-ci. La demande globale de pétrole cette année devrait cependant rester inférieure de cinq à sept millions de bpj à celle de l'an dernier, selon les prévisions de Rosneft. (Anton Kolodyazhnyy, Maria Kiselyova et Vladimir Soldatkin, avec Anastasia Lyrchikova; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

