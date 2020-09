Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moscou accuse Washington de fomenter une révolution en Biélorussie Reuters • 16/09/2020 à 18:08









MOSCOU, 16 septembre (Reuters) - La Russie a accusé mercredi les Etats-Unis de fomenter une révolution en Biélorussie, pays où elle a envoyé son ministre de la Défense, témoignant ainsi de sa volonté de maintenir son soutien à Alexandre Loukachenko. Selon Sergueï Narichkine, patron du SVR, le service russe des renseignements extérieurs, Washington travaille en coulisses pour renverser le chef d'Etat biélorusse. "Nous parlons d'une tentative à peine déguisée d'organiser une 'nouvelle révolution de couleur' et un coup d'Etat anticonstitutionnel dont les buts et objectifs n'ont rien à voir avec les intérêts des citoyens biélorusses", a-t-il déclaré, cité par l'agence RIA. Washington financerait selon lui des bloggeurs antigouvernementaux et formerait des militants par le biais d'organisations non-gouvernementales et en soutenant des personnalités de l'oppositions telles que Svetlana Tsikhanouskaïa, réfugiée en Lituanie. Les armées russes et biélorusse procèdent actuellement à des manoeuvres conjointes qui doivent s'achever à la fin du mois. Alexandre Loukachenko a souhaité que ce type d'exercices ait lieu plus souvent. Il s'est rendu mardi à Moscou où il a obtenu de son homologue russe l'octroi d'un prêt de 1,5 milliard de dollars et le soutien de la Russie. (Tom Balmforth, avec Maria Kiselyova; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

