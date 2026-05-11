Mosaic retire ses prévisions de production de phosphate pour 2026 et réduit sa production face à la flambée des coûts

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* L'entreprise indique que de nouvelles réductions pourraient être envisagées si les marges ne se redressent pas

* La société prévient que la hausse des coûts des intrants pèsera sur les marges et la trésorerie

* Les prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 sont ramenées de 1,5 milliard de dollars à 1,25 milliard de dollars

(Ajout de citations issues de la conférence téléphonique aux paragraphes 7 et 8) par Sumit Saha

Mosaic MOS.N a retiré lundi ses prévisions de production annuelle de phosphate et a déclaré qu'elle réduirait la production de certaines de ses installations en raison de la hausse des coûts sur fond de volatilité des marchés des matières premières.

L'action de la société a reculé d'environ 1 % à 22,07 dollars.

La guerre entre les États-Unis et Israël d'une part et l'Iran d'autre part a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une hausse des prix des principales matières premières utilisées dans la fabrication d'engrais, telles que le soufre et l'ammoniac , ce qui accentue la pression sur les marges des fabricants d'engrais.

Mosaic, qui a déclaré surveiller de près les marchés des matières premières, réduira également partiellement sa production dans ses usines de Louisiane et de Bartow aux États-Unis et réduira sa production supplémentaire au Brésil.

Cette décision fait suite à l'annonce faite le mois dernier de mettre à l'arrêt ses usines de phosphate d'Araxa et de Patrocinio au Brésil et de supprimer des emplois, ce qui a entraîné une charge de 442 millions de dollars au premier trimestre.

La société a déclaré qu'elle réexaminerait son plan d'exploitation pour le reste de l'année et qu'elle pourrait réduire davantage sa production de phosphate si les marges ne s'amélioraient pas.

"Toutes les décisions que vous nous voyez prendre aujourd'hui sont motivées par le coût marginal du soufre... et de l'ammoniac", a déclaré la société lors de la conférence téléphonique, avertissant que les coûts des intrants resteront élevés et continueront à peser sur les marges et la trésorerie.

La société avait précédemment prévu que les volumes de production de phosphate en 2026 dépasseraient les 7 millions de tonnes.

Pour le trimestre en cours, Mosaic prévoit des volumes de vente de phosphate compris entre 1,4 et 1,7 million de tonnes, reflétant des réductions partielles en Louisiane et à Bartow.

Elle prévoit des dépenses d'investissement de 1,25 milliard de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 1,5 milliard de dollars.

Dans son segment des phosphates, Mosaic a enregistré une hausse de 280 millions de dollars des coûts des matières premières au premier trimestre, tandis que le coût de production par tonne dans son segment de la potasse a augmenté de 7,7 % pour atteindre 84 dollars.

La société basée à Tampa, en Floride, a annoncé un bénéfice ajusté de 5 cents par action pour le trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 24 cents, selon les données de LSEG.