Mosaic met en garde contre une baisse de la demande d'engrais en Amérique du Nord au quatrième trimestre

Mosaic MOS.N a averti vendredi qu'une chute inhabituelle de la demande d'engrais en Amérique du Nord au cours du quatrième trimestre avait pesé sur ses ventes et son flux de trésorerie, ce qui a entraîné une baisse de plus de 6 % des actions de la société dans les échanges avant la mise sur le marché.

La demande a chuté car les agriculteurs ont réduit leur utilisation d'engrais dans le cadre de budgets serrés, tandis que l'arrivée précoce de l'hiver a raccourci la fenêtre d'application des produits.

Les conditions du marché ont été particulièrement difficiles pour les phosphates, qui étaient moins abordables que la potasse, a déclaré Mosaic.

Les expéditions de phosphates en Amérique du Nord ont baissé d'environ 20 % par rapport à l'année précédente, tandis que la demande de potasse n'a été que légèrement plus faible, a déclaré Mosaic.

Le producteur américain d'engrais a déclaré des ventes de phosphate d'environ 1,3 million de tonnes pour le quatrième trimestre, ce qui est inférieur à ses prévisions précédentes de 1,7 million à 1,9 million de tonnes. Les ventes de potasse d'environ 2,2 millions de tonnes étaient également inférieures à ses prévisions antérieures de 2,3 millions à 2,6 millions de tonnes.

Au Brésil, Mosaic a déclaré que le resserrement des conditions de crédit et la concurrence accrue, y compris les importations de phosphate de moindre analyse en provenance de Chine, ont pesé sur la demande et les marges, laissant les volumes du quatrième trimestre de son unité Mosaic Fertilizantes bien en deçà des prévisions.

Les ventes de Fertilizantes se sont élevées à environ 9 millions de tonnes pour l'ensemble de l'année 2025, un chiffre stable par rapport à l'année précédente, mais qui reflète un ralentissement plus général, a déclaré la société.

Mosaic devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre le 24 février.