Mosaic Co chute en raison de volumes de production préliminaires du T3 inférieurs aux prévisions

(Mises à jour)

10 octobre - ** Les actions du producteur d'engrais Mosaic Co MOS.N ont baissé de ~8 % à 30,92 $

** MOS affiche des volumes de production préliminaires de phosphate au T3 d'environ 1,7 million de tonnes, inférieurs aux attentes de la société

** Des problèmes mécaniques inattendus à l'usine d'acide sulfurique de Riverview et des interruptions de service public à Bartow à la mi-septembre ont entraîné une baisse significative de la production globale pour le reste du mois, selon la société

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~26 % depuis le début de l'année