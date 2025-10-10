Mosaic Co chute en raison de volumes de production préliminaires du T3 inférieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
10 octobre - ** Les actions du producteur d'engrais Mosaic Co MOS.N ont baissé de ~8 % à 30,92 $
** MOS affiche des volumes de production préliminaires de phosphate au T3 d'environ 1,7 million de tonnes, inférieurs aux attentes de la société
** Des problèmes mécaniques inattendus à l'usine d'acide sulfurique de Riverview et des interruptions de service public à Bartow à la mi-septembre ont entraîné une baisse significative de la production globale pour le reste du mois, selon la société
** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~26 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer