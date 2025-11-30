Les Suisses votent sur un service civique obligatoire et une taxe climatique sur les plus riches

Des affiches électorales en faveur d'une initiative instaurant le devoir civique obligatoire pour tous dans une rue à Genève, le 25 novembre 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les Suisses votent dimanche pour remplacer ou non le service militaire par un service civique obligatoire pour tous, sans distinction de sexe, dans l'armée ou dans un rôle civil, et se prononcent aussi sur une taxe climatique sur l'héritage des plus riches.

Le gouvernement et le Parlement suisses ont exhorté les électeurs à rejeter les deux propositions, arguant qu'elles menaceraient l'économie du pays, et si l'on en croit les sondages locaux, généralement fiables, les deux initiatives devraient échouer.

Mais elles ont suscité de vifs débats dans le pays alpin, notamment sur la place des femmes dans la société.

En vertu du système de démocratie directe suisse, 100.000 signatures suffisent pour soumettre pratiquement n'importe quelle question à la "votation populaire". Les Suisses sont ainsi consultés à intervalles réguliers sur un large éventail de sujets, aux niveaux fédéral, cantonal ou municipal.

Des affiches électorales en faveur d'une initiative visant à taxer les plus riches afin de financer la lutte du pays contre le changement climatique dans une rue à Genève, le 25 novembre 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les bureaux de vote doivent ouvrir quelques heures dimanche matin avant de fermer à midi (10H00 GMT) mais la plupart des bulletins sont habituellement transmis d'avance, et les premiers résultats sont attendus dans le milieu d'après-midi.

L'"initiative service citoyen" vise une "véritable égalité", selon Noémie Roten, présidente du comité prônant ce changement. Elle estime que le système actuel est discriminatoire, car il exclut les femmes des réseaux et expériences acquis lors du service.

"L'idée, c'est que chaque jeune contribue au bien-être de la collectivité d'une manière ou d'une autre", poursuit-elle.

En outre, dans un contexte de tensions géopolitiques et de conflits en Europe, Mme Roten estime qu'il est temps d'accorder aux femmes une place égale dans un projet collectif de protection.

Cyrielle Huguenot, responsable égalité, famille et migration à l'Union syndicale suisse (USS), juge au contraire que l'initiative "occulte complètement la réalité des femmes dans ce pays".

Selon elle les Suissesses consacrent déjà 60% de leur temps à des tâches non rémunérées, alors que pour les hommes, "c'est le contraire". "Et là en leur demandant un service non payé, on augmente encore plus ce déséquilibre", assure-t-elle.

Des affiches électorales en faveur et contre une initiative visant à taxer les plus riches afin de financer la lutte du pays contre le changement climatique dans une rue à Genève, le 25 novembre 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La deuxième proposition soumise au vote des quelque 5,6 millions d'électeurs, appelée "Initiative pour l'avenir", a aussi suscité la controverse puisqu'elle instaurerait une nouvelle taxe climatique sur les successions les plus importantes.

Le texte, présenté par la Jeunesse socialiste suisse, prévoit un impôt sur les successions de 50% sur les montants supérieurs à 50 millions de francs suisses (53,5 millions d'euros), ce qui concernerait environ 2.500 foyers.

Selon le groupe, cette taxe rapporterait six milliards de francs suisses par an au profit de la transition écologique. Les affiches de la campagne arborent des slogans comme "Taxons les ultra-riches, sauvons le climat!"