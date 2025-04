Morosité des marchés européens à la veille de la BCE

(AOF) - Les Bourses européennes en ordre dispersé après deux séances dans le vert. Le CAC 40 a cédé 0,07% à 7329,97 points tandis que l'EuroStoxx 50 a perdu 0,07% à 4967,03 points. En revanche, Francfort et Londres ont fini en légère hausse. Le secteur des semi-conducteurs a été sous pression au lendemain de nouvelles annonces de Washington en matière de politique commerciale. A Wall Street, la tendance est à la baisse avec un Dow Jones en repli de 0,37%, vers 17h45.

Sur le front de la guerre commerciale, les opérateurs ont subi un nouveau coup de massue au lendemain de l'annonce d'assouplissements sur les droits de douane imposés au secteur automobile.

L'administration américaine a indiqué hier soir que nouvelles exigences en matière de licences allaient être introduites pour l'exportation de certaines puces. Ce qui a pour effet de secouer le secteur des semi-conducteurs, à commencer par le géant américain Nvidia, qui s'attend à une charge de 5,5 milliards de dollars. A Paris et à Amsterdam, STMicroelectronics et ASML ont également été sous pression. Ce dernier a prévenu que les droits de douane faisaient planer l'incertitude sur les perspectives 2025 et 2026.

Toujours dans le volet commercial, Pékin est ouvert, selon Bloomberg, à des négociations commerciales avec Washington si le président américain nomme une personne de référence au sein de son cabinet. La Chine souhaite également que le président américain montre plus de respect en limitant les remarques désobligeantes de membres de son cabinet.

Côté statistiques, la production industrielle outre-Atlantique a reculé plus que prévu en mars : -0,3% après +0,8% (révisé de +0,7%) en février.

Par ailleurs, le rendez-vous phare de demain concernera la décision de politique monétaire de la BCE, en début d'après-midi, suivi de la conférence de presse de Christine Lagarde.

“La BCE poursuivra sa baisse de taux directeur de 25 points de base à 2,25 %", estime Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman. Le défi pour la BCE, poursuit-il, réside davantage dans son analyse de la politique perturbatrice de Trump pour l'Europe, en termes de sécurité, d'activité et d'inflation.

Après LVMH et Edenred, d'autres cadors de la cote parisienne dont Hermès, L'Oréal et Pernod Ricard livreront jeudi leurs chiffres à fin mars.

Ce mercredi, Edenred a fini dans le rouge dans le sillage d'une publication trimestrielle conforme aux attentes, accompagnée de perspectives prudentes.

De son côté, Sartorius Stedim s'est hissé en tête de l'indice SBF 120 à la faveur d'un premier trimestre meilleur qu'annoncé.