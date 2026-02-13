Morosité à Wall Street avant l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note négative, à la veille de la publication des données sur l'inflation. Le Dow Jones a reculé de 1,33% à 49 454 points et le Nasdaq de 2,03% à 22 597 points. Les intervenants ont pris connaissance de la chute des logements existants alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes. Cisco a terminé sous pression malgré une copie trimestrielle meilleure que prévu.

Le groupe américain Cisco (-12,32% à 75 dollars) a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais a averti d'un recul séquentiel de sa marge brute ajustée au troisième trimestre, en raison notamment de la hausse des prix de la mémoire.

Les chiffres économiques du jour

Au mois de janvier, les ventes de logements existants ont reculé de 8,4% après une hausse de 4,4% en décembre, pour atteindre 3,91 millions, selon les données de la National Association of Realtors. Les analystes tablaient sur un repli de 3,4%.

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 227 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 2 février, un chiffre en repli de 5 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 231 000 à 232 000). Le nombre de nouveaux inscrits est légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 222 000 .

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Palantir

Palantir Technologies annonce que la Defense Information Systems Agency (DISA) a autorisé Palantir Federal Cloud Service (PFCS) Forward, prolongeant les autorisations provisoires existantes de PFCS pour inclure les déploiements sur site et en périphérie .

Applied Materials

Applied Materials annonce avoir conclu un accord de règlement avec le Département du Commerce (DoC) des Etats-Unis, par lequel l'équipementier pour l'industrie des puces a accepté de verser 252,5 millions de dollars au DoC.