Morningstar voit une croissance de la demande pour Treasury Wine ; maintient la juste valeur inchangée en raison du ralentissement des expéditions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 avril - ** Morningstar souligne l'amélioration de la demande pour les étiquettes du producteur de vin australien Treasury Wine Estates TWE.AX , mais prévient que les expéditions modérées des distributeurs vont probablement tempérer les revenus au cours des deux prochaines années ** Le cabinet d'analyse financière laisse inchangées les prévisions de bénéfices et la juste valeur de 8,50 dollars australiens de la société après que le producteur de vin a réaffirmé ses prévisions pour des bénéfices sous-jacents plus élevés au second semestre par rapport au premier semestre
** Toutefois, le cabinet indique que la hausse de la demande des consommateurs accélère le déstockage et assouplit les restrictions d'expédition, et affirme qu'un déstockage discipliné préserve la réputation de la marque et le pouvoir de fixation des prix pour les marques de qualité supérieure, soutenant ainsi les marges à long terme
** L'action a baissé de 13,2 % depuis le début de l'année
(1 $ = 1,4019 dollar australien)
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