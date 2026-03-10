Morningstar soutient le rachat de National Storage REIT par Brookfield-GIC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - * * Les analystes de Morningstar estiment que les détenteurs de titres de la société australienne National Storage REIT NSR.AX devraient voter en faveur de l'offre d'achat de Brookfield Asset Management BAM.N et de la société singapourienne GIC, d'un montant de 2,65 milliards de dollars

** L'offre s'élève à 2,86 dollars australiens par titre, soit 2,80 dollars australiens en espèces et 6 cents australiens de distribution déjà versés le 20 février

** Morningstar indique que le prix représente une prime équitable par rapport à son évaluation autonome de 2,60 dollars australiens et à la valeur nette d'inventaire de 2,61 dollars australiens au 31 décembre

** La société de courtage indique que l'action s'est négociée en dessous de l'actif corporel pendant une longue période avant que l'offre n'apparaisse fin novembre 2025

** Morningstar maintient une estimation de la juste valeur de 2,86 dollars australiens, reflétant son opinion selon laquelle il est presque certain que l'opération aura lieu

** Les 6 analystes estiment que l'action est "à conserver"; leur estimation médiane est de 2,82 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 1,1 % cette année, à la dernière clôture