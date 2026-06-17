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Morningstar s'associe à des sociétés de Wall Street pour ouvrir les marchés privés aux investisseurs particuliers
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La division « Wealth » de Morningstar

MORN.O s'est associée à Apollo Global Management APO.N , Franklin Templeton BEN.N et J.P. Morgan Asset Management pour lancer une gamme de portefeuilles qui permettra aux investisseurs particuliers d'accéder à la fois aux marchés privés et publics.

Voici quelques détails:

* Les premiers modèles incluront une exposition au crédit privé et à l’immobilier par le biais de fonds à intervalle, ces fonds représentant environ 12% à 20% de la répartition des modèles, a indiqué Morningstar mercredi.

* Ces portefeuilles, dont le lancement est prévu dans le courant de l’année, seront conçus à partir de fonds cotés en Bourse et de fonds à intervalle afin de rendreles marchés privésaccessibles aux portefeuilles des investisseursparticuliers .

* Cette initiative intervient alors que les sociétés de Wall Street s’attachent de plus en plus à élargir l’accès aux marchés privés, qui étaient historiquement réservés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers très fortunés.

* « Quand je réfléchis aux raisons pour lesquelles les marchés privés sont aujourd’hui plus importants que jamais, ce n’est pas seulement une question d’accès, mais aussi d’orientation vers le long terme dans un monde axé sur le court terme. Nous vivons dans un contexte d’inflation persistante et d’incertitude structurelle », a déclaré Jenny Johnson, directrice générale de Franklin Templeton.

* La série « Public/Private Select » de Morningstar comprendra six portefeuilles classés en fonction du niveau de risque, allant de la préservation du capital à la croissance agressive.

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