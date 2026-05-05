Morningstar prévoit une hausse du chiffre d'affaires de Westpac au second semestre grâce à la croissance des prêts et aux hausses de taux de la RBA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Morningstar estime que la dynamique des prêts aux particuliers et aux entreprises de la banque Westpac WBC.AX devrait soutenir une hausse des revenus au second semestre, grâce à l'augmentation de l'encours des prêts et à un léger effet favorable lié aux taux d'intérêt, à mesure que les hausses du taux directeur se répercutent ** Le cabinet d'analyse financière indique que les investissements dans l'acquisition de clients, entre autres, ont stimulé une solide croissance des prêts au premier semestre, mais souligne l'affaiblissement de la confiance des consommateurs, citant un ralentissement des prêts aux entreprises au second semestre

** Elle ajoute que les dépenses ne devraient pas se maintenir, l'augmentation des dépenses technologiques et d'autres facteurs devant faire grimper les coûts sur l'exercice, mais prévoit une baisse du ratio coûts/revenus de 51,6 % à 46 % sur cinq ans, à mesure que les dépenses liées aux grands projets diminueront et que les gains technologiques porteront leurs fruits

** Le dividende intermédiaire entièrement défiscalisé a légèrement augmenté pour atteindre 0,77 dollar australien par action, dépassant la fourchette de distribution, Morningstar prévoyant une hausse modérée à 0,79 dollar australien au second semestre, sauf en cas de forte détérioration du chômage

** Le titre WBC affiche une baisse de 2,5 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture