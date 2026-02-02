Morningstar prévoit une croissance pour l'entreprise australienne Ventia grâce à l'obtention de contrats et à des vents porteurs structurels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Morningstar indique que le fournisseur de services d'infrastructure Ventia Services VNT.AX a clôturé l'année 2025 avec brio, en remportant deux contrats : un contrat de services d'habillement pour la défense et un important contrat de nettoyage pour le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud

** La société de courtage maintient inchangée son estimation de la juste valeur de 5,40 dollars australiens par action

** Il est trop tôt pour une lecture définitive, mais même si les contrats annoncés représentent le total pour la période, ils dépasseraient encore la moyenne des trois années précédentes d'environ 5 %

** Le taux de croissance pourrait s'avérer encore plus fort, étant donné que les années précédentes, les transactions annoncées individuellement ne représentaient généralement qu'environ un tiers du total finalement divulgué lors des résultats

** Ventia reste très bien positionnée pour exploiter les principaux vents structurels favorables - de la densité urbaine due à la population et de la pression croissante sur les infrastructures aux investissements axés sur la durabilité, entre autres ** 4 analystes sur 9 considèrent le titre comme "acheter" ou plus, tandis que les autres le considèrent comme "conserver"; leur estimation moyenne est de 5,97 dollars australiens - données LSEG

** L'action a baissé de 2,5 % à la dernière clôture