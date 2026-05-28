Morningstar met en garde quant aux perspectives de la société australienne Flight Centre si le conflit au Moyen-Orient perdure

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28 mai - ** Selon les analystes de Morningstar, la baisse de la confiance des entreprises et la hausse des tarifs aériens pourraient peser sur les résultats à court terme de l'agence de voyages australienne Flight Centre Travel FLT.AX si le conflit entre les États-Unis et l'Iran persiste

** Le distributeur de voyages a déclaré mardi link que les tensions au Moyen-Orient avaient fortement pesé sur ses résultats préliminaires du quatrième trimestre

** Morningstar considère que les turbulences actuelles sont temporaires pour Flight Centre Travel

** La société de services financiers maintient son estimation de la juste valeur de FLT à 18,50 dollars australiens

** Elle ajoute qu'elle est confiante dans la croissance des bénéfices à long terme de FLT grâce à des améliorations progressives de la productivité et à l'émergence de nouvelles sources de revenus dans les segments des voyages d'agrément et d'affaires

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 32,7% depuis le début de l'année