Morningstar met en garde quant aux perspectives de la société australienne Flight Centre si le conflit au Moyen-Orient perdure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 mai - ** Selon les analystes de Morningstar, la baisse de la confiance des entreprises et la hausse des tarifs aériens pourraient peser sur les résultats à court terme de l'agence de voyages australienne Flight Centre Travel FLT.AX si le conflit entre les États-Unis et l'Iran persiste
** Le distributeur de voyages a déclaré mardi link que les tensions au Moyen-Orient avaient fortement pesé sur ses résultats préliminaires du quatrième trimestre
** Morningstar considère que les turbulences actuelles sont temporaires pour Flight Centre Travel
** La société de services financiers maintient son estimation de la juste valeur de FLT à 18,50 dollars australiens
** Elle ajoute qu'elle est confiante dans la croissance des bénéfices à long terme de FLT grâce à des améliorations progressives de la productivité et à l'émergence de nouvelles sources de revenus dans les segments des voyages d'agrément et d'affaires
** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 32,7% depuis le début de l'année
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