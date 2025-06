Morningstar : l'Europe représente le plus grand marché pour les fonds IA & Big Data

(AOF) - Les actifs mondiaux des fonds axés sur la thématique de l'Intelligence Artificielle et du Big Data ont été multipliés par plus de sept au cours des cinq dernières années, atteignant 38,1 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2025, selon les données de Morningstar. La société de recherche en matière d'investissement fait remarquer que l'Europe représente le plus grand marché pour les fonds IA & Big Data, avec des actifs multipliés par cinq pour atteindre un record de 23,1 milliards de dollars à la fin de 2024. Ils représentent désormais les deux tiers des actifs mondiaux.

Morningstar souligne que les Sept Magnifiques sont les actions les plus fréquemment détenues dans les fonds d'IA et du Big Data, ce qui cause un casse-tête aux gestionnaires de fonds qui suivent le thème et aux sélectionneurs de fonds qui intègrent les fonds dans des portefeuilles d'investissement plus larges.

" Parmi ces noms, seule Tesla était détenue par moins de la moitié des portefeuilles AI & Big Data. En revanche, Nvidia apparaît dans près de neuf fonds IA et Big Data sur dix ", précise Kenneth Lamont, Principal for Manager Research chez Morningstar.

Ce dernier fait également remarquer que les définitions du thème de l'IA varient considérablement suivant les fonds, ce qui se traduit par des stratégies et des résultats de performance divers. " Cette incohérence pose un défi aux investisseurs qui recherchent une exposition précise et ciblée à l'IA ", explique Kenneth Lamont. Morningstar ajoute qu'il n'existe pas d'options claires pour une exposition ciblée non américaine.