Morningstar adopte une position prudente vis-à-vis de Pinnacle Investment Management malgré la croissance pour l'exercice 2026

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5 août - ** Morningstar revoit à la baisse de 5 % son estimation de la juste valeur de la société australienne Pinnacle Investment Management PNI.AX , à 13,30 dollars australiens par action

** Le cabinet d'analyse financière indique que les investisseurs se concentrent sur la forte trajectoire de croissance de la société tout en sous-estimant les coûts, les pressions sur les marges et les contraintes de bilan liées au maintien de cette expansion

** Pinnacle a annoncé mardi une hausse de 21 % de son bénéfice net sous-jacent après impôts pour l'exercice 2026, à 138 millions de dollars australiens (97,36 millions de dollars US)

** Inquiétude de Morningstar: la croissance de Pinnacle devient de plus en plus coûteuse à réaliser

** Morningstar s'attend à ce que les marges sur les commissions subissent des pressions à mesure que la concurrence s'intensifie dans le secteur de la gestion d'actifs, ce qui limitera la capacité de l'entreprise à traduire la forte croissance de ses actifs sous gestion (FUM) en croissance des bénéfices

** Morningstar prévoit désormais que le bénéfice par action de Pinnacle progressera d’un peu plus de 11 % par an au cours des cinq prochaines années, soit un taux inférieur à sa moyenne historique de croissance sur cinq ans, qui s’établit à 16 %

** Huit analystes sur neuf attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, un seul “conserver”; leur objectif de cours médian est de 23,94 dollars australiens – données LSEG

** Le titre a progressé de 12,2 % depuis le début de l'année

(1 dollar US = 1,4174 dollar australien)